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Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano
In lieve calo l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata sotto la parità a 9.179,13 punti.
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