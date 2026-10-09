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Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano
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09 ottobre 2026 - 10.00
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, che continua la giornata sotto la parità a 9.179,13 punti.
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