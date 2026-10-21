SpaceX, conti volano oltre le attese nel terzo trimestre e Musk apre alla prospettiva di fusione con Tesla

Ma avere l'appoggio necessario dagli azionisti della casa automotive potrebbe essere complicato

(Teleborsa) - SpaceX balza di circa il 9% nell'after-hours di Wall Street dopo aver annunciato un utile netto di 4,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, un risultato di gran lunga superiore attese degli analisti pari a 1,88 miliardi di dollari. Oltre il consensus anche il fatturato, volato del 161% rispetto all'anno precedente.



I ricavi derivanti dal settore dell'intelligenza artificiale di SpaceX, ora denominato Super Intelligence, sono balzati a 7,56 miliardi di dollari, oltre nove volte il fatturato di un anno fa.



SpaceX ha dichiarato che gli abbonati al suo servizio di internet satellitare Starlink, la sua principale fonte di reddito, hanno raggiunto quota 13,6 milioni nel terzo trimestre, un dato inferiore alle aspettative degli analisti. Ciononostante, i ricavi derivanti dal settore della connettività hanno superato le previsioni, registrando un aumento del 69% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 5,25 miliardi di dollari.



Mentre le attività di SpaceX nel campo dell'intelligenza artificiale e della connettività hanno registrato una forte crescita, i ricavi della divisione aziendale focalizzata sulla progettazione, produzione e gestione di veicoli di lancio e veicoli spaziali sono aumentati solo del 6%, raggiungendo 1,77 miliardi di dollari nel terzo trimestre.



SpaceX prevede che il fatturato totale raggiungerà i 37 miliardi di dollari nel primo trimestre del prossimo anno.



Le dichiarazioni

"Abbiamo registrato un altro trimestre solido nel terzo trimestre", ha affermato il CFO Bret Johnsen. "I ricavi sono cresciuti di un notevole 161% su base annua, trainati dal costante slancio nel segmento Connectivity e da una chiara svolta nelle nostre attività legate alla 'Super Intelligence'. La combinazione tra la nostra leadership nel lancio, i ricavi ricorrenti di Starlink e la significativa espansione della nostra infrastruttura di 'Super Intelligence' continua a generare un importante effetto di leva operativa".



"Stiamo costruendo l'infrastruttura del futuro con rigore — puntando sull'efficienza del capitale, su rendimenti elevati del capitale investito e sul mantenimento di un bilancio solido, di livello 'investment-grade' — il tutto procedendo con la rapidità necessaria per cogliere le opportunità che ci si presentano".



Musk apre alla fusione tra SpaceX e Tesla

Elon Musk ha apertamente appoggiato la prospettiva di una M&A tra SpaceX e Tesla , che rappresenterebbe la più grande fusione aziendale di sempre, unendo risorse che spaziano dalle auto elettriche ai centri dati per l'intelligenza artificiale, fino alle capacità nel settore missilistico e satellitare.



I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno costituito comitati speciali di amministratori indipendenti per valutare l'ipotesi di una operazione di questo tipo. "Ci sono molti vantaggi nel combinare le due aziende", ha affermato Musk durante una conference call dopo l'annuncio dei conti.



Alla domanda sulle prospettive di fusione delle due società, Musk ha però affermato di trovarsi "in un campo minato", avvertendo che ottenere il supporto necessario dagli azionisti di Tesla potrebbe essere complicato e che nessuno dei due comitati ha ancora definito i termini.



"Penso che sarebbe una buona idea, ma la decisione spetta ai comitati speciali di entrambe le società", ha detto Musk, aggiungendo di non poter partecipare alle discussioni perché si trova in una situazione di conflitto di interessi.

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