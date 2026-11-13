SpaceX/Tesla, rumours: proseguono le trattative per una fusione record

(Teleborsa) - SpaceX
e Tesla
stanno portando avanti le trattative per una fusione
e potrebbero annunciare già a dicembre
quello che sarebbe il maggior accordo di sempre.
Lo riporta Bloomberg aggiungendo che i consigli di amministrazione dei due colossi di Elon Musk
e i rispettivi consulenti stanno definendo
, tra le altre cose, i termini dell'accordo e la struttura di governance dell'entità che deriverebbe dall'operazione. Le società hanno anche discusso di uno scenario in cui l'annuncio slitterebbe all'inizio del 2027.
La fusione porterebbe alla creazione di un conglomerato
che racchiuderebbe veicoli elettrici, batterie per l'accumulo di energia, razzi e satelliti, supportato dall'impiego dell'intelligenza artificiale nello spazio, nelle auto a guida autonoma e nei robot umanoidi.
A ottobre, in occasione dei conti, Elon Musk ha apertamente appoggiato
la prospettiva di una M&A tra SpaceX e Tesla, e i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno costituito comitati speciali di amministratori indipendenti per valutare l'ipotesi di una operazione di questo tipo. "Ci sono molti vantaggi nel combinare le due aziende
", ha affermato Musk durante una conference call sui risultati, ammettendo
tuttavia di trovarsi "in un campo minato
", avvertendo che ottenere il supporto necessario dagli azionisti di Tesla potrebbe essere complicato e che nessuno dei due comitati aveva ancora definito i termini.