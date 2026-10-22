Milano 9:21
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Nasdaq 21-ott
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Dow Jones 21-ott
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Londra 9:21
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Cambi: euro a 1,1247 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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