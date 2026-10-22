Milano 17:35
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Nasdaq 21:25
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Dow Jones 21:25
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Cambi: euro a 176,144 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 176,144 yen alle 19:30
Euro a 176,144 sullo yen alle 19:30.
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