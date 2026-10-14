Milano
14-ott
0
0,00%
Nasdaq
14-ott
29.951
-2,02%
Dow Jones
14-ott
51.621
-0,09%
Londra
14-ott
10.725
+0,70%
Francoforte
14-ott
25.299
+0,15%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 00.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 176,63 yen alle 19:30
Cambi: euro a 176,63 yen alle 19:30
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 176,63 sullo yen alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 176,89 yen alle 15:41
Cambi: euro a 176,73 yen alle 11:30
Cambi: euro a 176,9 yen alle 08:30
Cambi: euro a 176,726 yen alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+0,02%
Altre notizie
Cambi: euro a 176,897 yen alle 19:30
Cambi: euro a 176,988 yen alle 15:41
Cambi: euro a 176,536 yen alle 08:30
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/10/2026
Cambi: euro a 178,03 yen alle 08:30
Cambi: euro a 177,33 yen alle 15:41
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto