Finecobank, il requisito di Pillar 2 scende all’1,9%

I coefficienti patrimoniali del Gruppo si confermano ampiamente superiori ai livelli richiesti dalla BCE

(Teleborsa) - A conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2026, la BCE ha comunicato a FinecoBank il requisito patrimoniale Pillar 2 Requirement (P2R) da rispettare a partire dal 1° gennaio 2027 e fissato all'1,90%, in miglioramento di 10 punti base rispetto al precedente livello del 2,00%.



Il Gruppo - si legge in una nota - deve rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: 8,60% in termini di CET1 Ratio; 10,45% in termini di T1 Ratio; 12,93% in termini di Total Capital Ratio.



Tali requisiti complessivi includono il P2R pari a 1,90% sopra menzionato e il Combined Buffer Requirement (CBR) da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto dalla Riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer - CCB) per 2,50%, dalla Riserva di capitale anticiclica specifica (Countercyclical Capital Buffer - CCyb) per 0,15% e dalla Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer, SyRB) per 0,38%.



Al 30 giugno 2026, i coefficienti di capitale del Gruppo FinecoBank erano i seguenti: 23,18% CET1 Ratio; 30,90% T1 Ratio; 30,90% Total Capital ratio



Tali livelli confermano l'ampia dotazione di capitale e la capacità del Gruppo di sostenere lo sviluppo del business mantenendo un'elevata resilienza patrimoniale.

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