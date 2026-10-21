BPER, coefficienti patrimoniali significativamente superiori ai requisiti richiesti dalla BCE

(Teleborsa) - BPER Banca ha ricevuto dalla BCE, in relazione al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata. La BCE ha stabilito che, dal 1° gennaio 2027, BPER debba mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) pari al 9,60%, costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo di Pillar 2, pari all’1,35% 1, e del Combined Buffer Requirement , pari al 3,75% 2, mentre il requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (Total Capital ratio) dovrà essere pari al 14,15%.



I coefficienti patrimoniali proforma 3 di BPER a livello consolidato al 30 giugno 2026 risultano pari a: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio al 14,95%, Total Capital ratio al 20,08%. Tali valori risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE.

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