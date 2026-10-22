Gas naturale per le PA: attiva la nuova convenzione Consip da 1,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - È attiva la nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni, con un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro e una disponibilità massima di 1,125 miliardi di standard metri cubi (smc).



La convenzione copre l’intero territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, dove il processo di metanizzazione è ancora in fase di sviluppo. L’iniziativa avrà una durata di 12 mesi, durante i quali le amministrazioni potranno stipulare contratti di fornitura di 12 o 24 mesi.



La nuova configurazione della gara in 13 lotti territoriali - di cui 12 regionali/provinciali e uno nazionale dedicato alle amministrazioni con consumi elevati e utenze distribuite in più regioni - ha favorito la più ampia partecipazione degli operatori economici, incluse le imprese di piccola e media dimensione.



Sul fronte dei risultati, lo spread medio di aggiudicazione scende a 1,42 centesimi di euro per standard metro cubo, rispetto ai 2,29 della precedente edizione. La riduzione interessa tutti i lotti, con valori tra 1,09 e 1,79 centesimi di euro, nonostante un mercato caratterizzato dal significativo rialzo del prezzo del gas.



La nuova offerta comprende, oltre all’erogazione del gas naturale, una serie di servizi connessi, tra cui la gestione tecnica delle utenze, l'assistenza, la fatturazione dei consumi, le volture e i nuovi allacci, consentendo una gestione integrata dell'intero ciclo di fornitura energetica.

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