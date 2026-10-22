Lottomatica, Capital Fund Management riduce lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Lottomatica Group, operatore del settore dei giochi quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Capital Fund Management ha ridotto ieri la propria posizione all'1,44% (rispetto all'1,52% datato 7 ottobre 2026).
Immutata la posizione di Citadel Advisors (0,5% al 19 ottobre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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