Stellantis, Ilex Capital Partners riduce lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis, gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,57% (rispetto allo 0,66% datato 14 ottobre 2026).
Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,5% al 20 ottobre), Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Citadel Advisors (0,55% al 29 settembre), Jericho Capital Asset Management (1,3% al 17 settembre), Jupiter Asset Management (0,9% al 20 ottobre), KGH (1,12% al 29 settembre), Kintbury Capital (0,8% al 18 agosto), Marshall Wace (1,98% al 20 ottobre) e Two Sigma Investments (1,04% al 19 ottobre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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