Milano 13:07
48.206 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:07
10.675 -0,46%
Francoforte 13:07
25.208 -0,65%

Cambi: euro a 175,317 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 175,317 yen alle 11:30
Euro a 175,317 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```