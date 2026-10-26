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PALLADIUM del 25/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dell'1,00% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.033,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.093,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.010,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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