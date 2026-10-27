Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 26 ottobre per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude gli scambi in frazionale calo a 1,1176.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1162, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1204. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1148.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)