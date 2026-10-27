"Buy" per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Grande giornata per il produttore di acciaio, tra i componenti del MDAX, che mette a segno un rialzo del 3,68%.
Operatività odierna:
A livello operativo, ThyssenKrupp presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 14,11 Euro, con stop loss impostato a quota 12,33 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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