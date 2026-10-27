Milano 14:02
49.339 +0,31%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:02
10.667 -0,93%
Francoforte 14:02
25.485 +0,29%

PALLADIUM del 26/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.033 con area di resistenza individuata a quota 1.077,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.017,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```