Milano 17:09
49.798 +0,34%
Nasdaq 17:09
29.697 +0,15%
Dow Jones 17:09
52.528 +0,29%
Londra 17:09
10.687 +0,01%
Francoforte 17:08
25.687 +0,38%

Cambi: euro a 1,113 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,113 dollari alle 15:41
Euro a 1,113 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```