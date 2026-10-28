Francoforte: prevalgono le vendite su Symrise

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di aromi e profumi , che esibisce una perdita secca del 9,87% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Symrise . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Symrise evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,1 Euro. Primo supporto a 87,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 84,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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