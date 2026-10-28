Francoforte: prevalgono le vendite su Symrise
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di aromi e profumi, che esibisce una perdita secca del 9,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Symrise. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Symrise evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,1 Euro. Primo supporto a 87,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 84,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```