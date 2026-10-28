SILVER del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,02%.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 54,73. Primo supporto individuato a 54,03. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 55,43.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)