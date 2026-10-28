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SILVER del 27/10/2026

Finanza
SILVER del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,02%.

Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 54,73. Primo supporto individuato a 54,03. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 55,43.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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