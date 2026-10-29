Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro / Dollaro USA, che chiude con una variazione percentuale dello 0,22%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1119 con prima area di resistenza vista a 1,1199. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1085.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)