Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro / Dollaro USA, che chiude con una variazione percentuale dello 0,22%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1119 con prima area di resistenza vista a 1,1199. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1085.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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