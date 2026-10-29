BANCOMAT integra Hercle nel progetto EUR.BANK

La collaborazione supporterà lo sviluppo dell’ecosistema legato alla stablecoin e l’avvio di un progetto pilota dedicato ai pagamenti su scala globale

(Teleborsa) - BANCOMAT annuncia l’ingresso di Hercle, fornitore globale di infrastrutture per la tesoreria e i pagamenti cross-border in stablecoin, nel progetto EUR.BANK, la stablecoin di sistema denominata in euro.



Quest'ultima adesione, che anticipa il lancio commerciale di EUR.BANK non appena completato l'iter autorizzativo, punta ad ampliare le possibili applicazioni della stablecoin di BANCOMAT, integrando le competenze di Hercle, operatore autorizzato come CASP e IMEL, e favorirne l’adozione da parte di banche, imprese e operatori.



L’effettiva applicazione garantirà di fatto un accesso completo a infrastrutture e servizi basati su blockchain attraverso una rete fondata su regole condivise e ancorata al sistema bancario europeo.



Hercle è la prima fintech italiana a entrare nell’ecosistema. Fornirà layer di connettività fondamentali per la gestione della liquidità, le conversioni multivaluta e l’integrazione tra sistemi bancari, anche nei mercati emergenti, asset digitali e infrastrutture blockchain. Questo include potenziali applicazioni nei pagamenti cross-border, con l’obiettivo di snellire e ottimizzare i trasferimenti di valore tra mercati e giurisdizioni differenti.



Grazie a Hercle, l’ecosistema BANCOMAT potrà estendere la portata della propria stablecoin in euro oltre i confini europei, collegandosi a pool di liquidità globali, controparti e mercati internazionali. In questo modello, le operazioni in euro continueranno a mantenere un legame diretto con il sistema bancario, mentre istituti finanziari e operatori aderenti potranno beneficiare di connettività e accesso a opportunità globali senza la necessità di realizzare infrastrutture dedicate.



Gli aderenti al progetto EUR.BANK, che ha già coinvolto nove istituti bancari rilevanti in una sperimentazione per l’emissione, potranno scegliere di utilizzare l’intera soluzione o singole componenti, integrandole agilmente con i propri servizi. Inoltre, potranno avere a disposizione non soltanto una stablecoin, ma anche le infrastrutture e i servizi necessari per offrire soluzioni complete ed end-to-end ad aziende e consumatori.



"L’ingresso di Hercle nell’ecosistema EUR.BANK rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del progetto di stablecoin che stiamo realizzando. La collaborazione ci consentirà di rafforzare le infrastrutture e i servizi a supporto del progetto, ampliandone le potenzialità applicative anche nell’ambito dei pagamenti internazionali. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema aperto e interoperabile, pienamente integrato con il sistema bancario, capace di coniugare l’innovazione della blockchain con l’affidabilità delle infrastrutture finanziarie tradizionali. L’iniziativa contribuisce a preparare il terreno per l’evoluzione di EUR.BANK in previsione del lancio commerciale", ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat.



"Collegare la finanza istituzionale alle infrastrutture per asset digitali di nuova generazione richiede canali solidi e un rigoroso allineamento normativo. La collaborazione con BANCOMAT su EUR.BANK convalida la nostra visione: consentire alle istituzioni di migliorare la capacità di eseguire pagamenti transnazionali e di accedere a una liquidità in stablecoin globale e multivaluta senza compromettere la conformità normativa o la sicurezza operativa", ha commentato Gabriele Sabbatini, CEO e Co-fondatore di Hercle.

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