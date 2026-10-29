Giocamondo Study acquisisce business e asset di Embassy Summer

(Teleborsa) - Giocamondo Study ha perfezionato, attraverso la propria controllata britannica JoStudy Limited, l'acquisizione

del business e di alcuni asset, tra cui i brand Embassy Summer e Global Achievers Academy, dalla società Embassy Educational Services (UK) Limited, mediante sottoscrizione di un "Business and Asset Purchase Agreement".



Struttura dell'operazione

L'Operazione - spiega una nota - è stata realizzata nell'ambito di una procedura di administration britannica riguardante la società cedente, con il coinvolgimento di Philip Stephenson e Shane Smith di Grant Thornton UK Advisory & Tax LLP in qualità di joint administrators della procedura.



L'Operazione ha ad oggetto esclusivamente l'acquisto del business e di determinati asset del brand Embassy Summer e di Global Achievers Academy, e non della partecipazione societaria di Embassy Educational Services (UK) Limited. Tale configurazione ha consentito a Giocamondo Study di accedere a un marchio storico, a una piattaforma commerciale consolidata a livello internazionale e a un know-how operativo di elevato valore.



Piano di sviluppo e impatto economico-finanziario

L'esercizio 2026-2027 rappresenterà per Embassy Summer una fase di transizione dedicata al rilancio delle attività, con i primi contributi di ricavo attesi dalla stagione estiva 2027. In considerazione di tale fase di rilancio, l'Operazione rappresenta un elemento di potenziale upside rispetto all'obiettivo di ricavi consolidati FY 2026-2027 superiori a Euro 40 milioni comunicato in occasione dell'approvazione della relazione semestrale al 31 marzo 2026. La piena espressione del potenziale commerciale e di marginalità del business è attesa a partire dall'esercizio 2027-2028. Il consolidamento integrale del business acquisito nel perimetro del Gruppo decorrerà dalla data odierna.

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