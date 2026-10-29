Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

GOLD del 28/10/2026

Finanza
GOLD del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Discesa moderata per il metallo giallo, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.080,4. Supporto a 4.010,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.150,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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