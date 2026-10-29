GOLD del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Discesa moderata per il metallo giallo, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.080,4. Supporto a 4.010,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.150,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)