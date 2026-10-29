Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

PLATINUM del 28/10/2026

Finanza
PLATINUM del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Andamento annoiato per il metallo bianco-argenteo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,29%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.525,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.557,8. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.511,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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