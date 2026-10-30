Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,35%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,1225, mentre i supporti sono stimati a 1,1145. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,1305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)