Campus Bio-Medico: Paolo Palazzo e Federica Colzani nuovi presidenti di Università e Policlinico

(Teleborsa) - Paolo Palazzo è il nuovo Presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, mentre Federica Colzani è la nuova Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Le due nomine sono state ufficializzate oggi a seguito delle dimissioni del Presidente Carlo Tosti, che ha lasciato il doppio incarico dopo aver guidato per quasi cinque anni i due enti.





Una decisione - spiega la nota - che ha portato la governance del Campus Bio-Medico alla scelta organizzativa di nominare due presidenti diversi per Università e Policlinico, che continueranno ad avere una stretta sinergia di visione, progettuale e operativa.



“Siamo onorati della fiducia che ci è stata accordata ed entusiasti di poter essere al servizio delle due istituzioni, secondo una visione di lungo termine radicata in quei valori comuni che rappresentano la bussola di riferimento del nostro mandato”, hanno commentato i due nuovi Presidenti Palazzo e Colzani, che poi hanno aggiunto: “Con passione, impegno e responsabilità ci metteremo immediatamente al lavoro, insieme a tutti i colleghi, affinché Università e Policlinico Campus Bio-Medico continuino sempre a mantenere gli studenti, i pazienti e le rispettive famiglie al centro di ogni attività e progetto”.



Inoltre, Giorgia Zecchel è stata nominata Vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.





L’Università e il Policlinico Campus Bio-Medico esprimono nei confronti di Carlo Tosti il più sentito ringraziamento per la passione con cui ha guidato le due istituzioni e per l’impegno profuso in questi anni, che hanno visto la nascita della Fondazione Policlinico e uno sviluppo significativo delle attività universitarie, cliniche e scientifiche, rivolgendogli i più sinceri auguri per il futuro.

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