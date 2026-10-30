Hacker sottraggono 6,3 miliardi di dollari a Binance

Furto record nel settore delle criptovalute attribuito alla Corea del Nord

(Teleborsa) - Degli hacker hanno sottratto 6,3 miliardi di dollari a Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. Secondo gli analisti, dietro il colpo – che potrebbe rivelarsi la più grande rapina finanziaria di tutti i tempi – ci sarebbe la Corea del Nord.



La notizia ha provocato un calo dei prezzi delle criptovalute - con il Bitcoin che è sceso sotto i 77.000 dollari per la prima volta in oltre un mese - mentre Binance ha sospeso i prelievi, e ha annunciando l'intenzione di coprire le perdite attingendo ai fondi aziendali. Gli emittenti di stablecoin – tra cui Tether e World Liberty Financial, sostenuta da Trump – hanno bloccato circa la metà degli asset sottratti.



L'exchange ha dichiarato che i fondi dei clienti sono al sicuro e che sta collaborando con i propri partner per bloccare parte degli asset coinvolti; finora ne sono stati individuati circa 3 miliardi di dollari. Venerdì, la società ha fatto sapere di prevedere il ripristino dei servizi di prelievo entro le successive 48 ore, senza tuttavia fornire dettagli sulla sorte dei restanti 3,3 miliardi di dollari.



Le società specializzate in analisi blockchain TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic hanno indicato la Corea del Nord come possibile responsabile del furto ai danni di Binance; Chainalysis ha definito l'accaduto "il più grande nella storia delle criptovalute e uno dei maggiori crimini finanziari di sempre". I fondi sottratti durante l'attacco comprendevano un mix delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin, Ether e le stablecoin ancorate al dollaro USDT e USDC.

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