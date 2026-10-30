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PALLADIUM del 29/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dello 0,74%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 991,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.040,7. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 975,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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