Parigi: scambi al rialzo per Danone

(Teleborsa) - Bene il produttore di alimenti e bevande , con un rialzo del 2,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danone evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Danone rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Danone sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,87 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 65,33. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 66,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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