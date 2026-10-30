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PLATINUM del 29/10/2026

Finanza
PLATINUM del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,44% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.460,3 con area di resistenza individuata a quota 1.537,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.434,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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