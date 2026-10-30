PLATINUM del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,44% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.460,3 con area di resistenza individuata a quota 1.537,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.434,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)