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SILVER del 29/10/2026

Finanza
SILVER del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,25% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51,28, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,49.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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