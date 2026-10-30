SILVER del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,25% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51,28, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)