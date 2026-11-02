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Crolla a New York APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York APA Corporation
Pressione sulla holding attiva nel campo dell'energia, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,02%.
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