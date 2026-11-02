Europa tonica con speranze di pace e attesa per mid-term

Le speranza di pace sostengono il sentiment mentre cresce l'attesa per il voto mid-term negli USA

(Teleborsa) - Chiusura tonica per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l' S&P-500 .



Ad alimentare gli acquisti sono le speranze sul fronte geopolitico, che hanno innescato un netto calo dei prezzi del petrolio, attenuando così i timori di nuove ondate inflazionistiche.



Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il suo governo ha ricevuto maggiori poteri dalla Guida Suprema del Paese per proseguire i colloqui di pace. Il tutto dopo che Axios ha riportato che Trump ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere disponibile a concedere più tempo alla risoluzione del conflitto per via diplomatica.



Parallelamente, cresce l'attesa per l'esito delle elezioni di mid-term di domani negli Stati Uniti che vedono i democratici in netto vantaggio.



Forex, materie prime e tassi

Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,12. Sessione euforica per l' oro , che mostra un balzo del 2,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 7,06%, scendendo fino a 96,77 dollari per barile.



Ottimo il livello dello spread , che scende fino a +113 punti base, con un calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,42%.



Gli indici

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,63%, si muove in modesto rialzo Londra , evidenziando un incremento dello 0,29%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,98%.



Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 49.948 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata a 52.565 punti.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,29%); con analoga direzione, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,18%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Buzzi che segna un importante progresso del 6,23%.



Vola Moncler , con una marcata risalita del 3,85%.



In luce STMicroelectronics , con un ampio progresso del 3,22%.



Andamento positivo per Fineco , che avanza di un discreto +2,94%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ENI , che ha archiviato la seduta a -2,28%.



Vendite su Saipem , che registra un ribasso dell'1,81%.



Seduta negativa per Tenaris , che mostra una perdita dell'1,68%.



Sotto pressione A2A , che accusa un calo dell'1,54%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir (+6,74%), Safilo (+5,13%), BFF Bank (+4,67%) e Webuild (+4,39%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su WIIT , che ha archiviato la seduta a -3,73%.



Scivola TXT E-solutions , con un netto svantaggio del 2,66%.



In rosso IREN , che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.



Spicca la prestazione negativa di D'Amico , che scende dell'1,61%.

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