New York: rally per CRH

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda che produce e distribuisce una vasta gamma di materiali da costruzione , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CRH rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, CRH è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 98,48 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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