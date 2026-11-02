New York: rally per CRH
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda che produce e distribuisce una vasta gamma di materiali da costruzione, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,66%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CRH rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, CRH è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 98,48 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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