New York: rally per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di vernici e rivestimenti, che tratta in rialzo del 4,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sherwin Williams più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, Sherwin Williams presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 350,6 USD e supporto a 341,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 359,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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