New York: rally per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di vernici e rivestimenti , che tratta in rialzo del 4,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sherwin Williams più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, Sherwin Williams presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 350,6 USD e supporto a 341,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 359,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```