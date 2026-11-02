New York: sell-off per Ciena

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che soffre con un calo del 5,39%.



L'andamento di Ciena nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Ciena evidenzia un declino dei corsi verso area 296,6 USD con prima area di resistenza vista a 315,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 289,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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