Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 21:00
28.153 -0,82%
Dow Jones 21:00
52.115 +0,67%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Oro: 3.948,52 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.948,52 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.948,52 dollari l'oncia (+1,89%) alle 15:40.
Condividi
```