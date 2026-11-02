PLATINUM del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,60% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo del platino evidenzia un declino dei corsi verso area 1.395,5 con prima area di resistenza vista a 1.506,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.358,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)