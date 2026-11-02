Milano 10:15
49.693 +0,39%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:15
10.720 -0,09%
Francoforte 10:15
25.866 +0,19%

PLATINUM del 30/10/2026

Finanza
PLATINUM del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,60% sui valori precedenti.

Lo scenario di breve periodo del platino evidenzia un declino dei corsi verso area 1.395,5 con prima area di resistenza vista a 1.506,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.358,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```