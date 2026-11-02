SILVER del 30/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,66% sui valori precedenti.
Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,35, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,69. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 45,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)