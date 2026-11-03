Francoforte: andamento negativo per PUMA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di abbigliamento sportivo , con una flessione del 2,40%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PUMA più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società tedesca di articoli sportivi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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