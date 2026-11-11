EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea

L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a trent’anni e utilizza le risorse per finanziare programmi europei.

La crescita è stata accelerata prima da SURE, lo strumento temporaneo creato dall’Unione europea nel 2020 durante la pandemia di Covid-19, e poi da NextGenerationEU, il grande programma temporaneo di finanziamento creato dall’Ue in risposta alla crisi provocata dalla pandemia per sostenere la ripresa economica, gli investimenti e le riforme negli Stati membri. Nel frattempo, il debito europeo è stato utilizzato anche per il sostegno finanziario all’Ucraina. Dal 2025 si è aggiunto SAFE, lo strumento entrato in vigore il 29 maggio 2025 che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per finanziare investimenti nella difesa, soprattutto attraverso appalti comuni. Nel 2026 la Commissione ha programmato 180 miliardi di euro di emissioni di EU Bond, un evidente segno della dimensione ormai raggiunta da questo mercato.

La crescita delle emissioni ha trasformato questi strumenti in una classe obbligazionaria sempre più seguita dagli investitori istituzionali, che ha visto già alla fine del 2025 la forte espansione del mercato e la domanda proveniente anche da banche centrali e grandi investitori internazionali.

Che cosa sono gli EU Bond

Un EU Bond è un’obbligazione emessa dalla Commissione europea per conto dell’Unione europea.

Il funzionamento per l’investitore segue quello di una normale obbligazione: chi acquista il titolo presta capitale all’UE e in cambio riceve gli interessi previsti e alla scadenza ottiene il rimborso del valore nominale secondo le condizioni dell’emissione.

Tutti gli EU Bond emessi dalla Commissione sono denominati in euro. Le scadenze benchmark utilizzate arrivano a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 e 30 anni. Accanto ai titoli di durata maggiore esistono gli EU-Bills, strumenti a breve termine che nel 2026 vengono collocati con durate di 3, 6 e 12 mesi.

La Commissione può creare una nuova obbligazione oppure riaprire una linea esistente attraverso un’ulteriore emissione. L’aumento dell’ammontare in circolazione favorisce gli scambi successivi e contribuisce alla liquidità del titolo.

EU Bond ed Eurobond indicano strumenti diversi

La parola Eurobond viene utilizzata con significati differenti e questo genera spesso confusione.

Nel linguaggio dei mercati internazionali, infatti, può indicare un’obbligazione collocata fuori dal mercato domestico della valuta nella quale è denominata. Nel dibattito politico europeo, invece, Eurobond è diventato un termine utilizzato per diverse proposte di emissione comune e mutualizzazione, totale o parziale, del debito degli Stati dell’area euro.

Gli EU Bond attualmente in circolazione appartengono a un’altra categoria. L’emittente è l’Unione europea attraverso la Commissione e il debito costituisce un’obbligazione dell’UE. Gli Stati membri finanziano il bilancio europeo secondo le regole previste dai Trattati, mentre ciascun Paese mantiene il proprio debito pubblico nazionale.

Per questa ragione gli EU Bond vengono generalmente classificati sui mercati come obbligazioni sovranazionali. La distinzione è importante, perché i titoli dell’UE già esistono e hanno raggiunto dimensioni rilevanti, mentre il modello dell’Eurobond con responsabilità solidale permanente tra gli Stati rappresenta una costruzione differente.

Perché l’Unione europea emette obbligazioni

La Commissione utilizza il mercato obbligazionario per anticipare grandi quantità di risorse e distribuirle attraverso i programmi europei.

NextGenerationEU offre l’esempio più conosciuto: l’Unione ha deciso di finanziare una parte rilevante del programma raccogliendo capitali direttamente sul mercato e trasferendoli successivamente agli Stati sotto forma di prestiti oppure sovvenzioni.

Per la parte costituita dai prestiti, gli Stati beneficiari restituiscono successivamente le somme ricevute. Per le sovvenzioni di NextGenerationEU il rimborso del debito ricade invece sul bilancio dell’Unione. Il piano prevede che il rimborso del debito collegato a NextGenerationEU inizi dal 2028 e prosegua fino al 2058.

Nel frattempo, anche il modo in cui l’Unione raccoglie le risorse sui mercati è mutato. Dal gennaio 2023 la Commissione utilizza infatti un sistema di finanziamento unificato: i capitali raccolti attraverso gli EU Bond confluiscono in un bacino comune e vengono successivamente attribuiti ai diversi programmi europei.

Per esempio, se la Commissione emette 5 miliardi di euro di EU Bond, quei 5 miliardi non vengono necessariamente destinati fin dall’inizio a un unico programma. Entrano invece nella raccolta complessiva dell’UE e possono essere utilizzati, in momenti diversi, per finanziare i programmi che hanno bisogno di risorse. Un normale EU Bond emesso oggi finanzia quindi la capacità complessiva dell’Unione, anziché essere associato fin dall’origine a un singolo progetto.

EU Bond: che cosa finanziano nel 2026

Nel 2026 il sistema di finanziamento unificato viene utilizzato per soddisfare contemporaneamente le esigenze finanziarie dei diversi programmi sostenuti dall’Unione. NextGenerationEU continua ad assorbire una parte importante della raccolta, mentre alle necessità già esistenti si sono aggiunte quelle legate alla difesa europea e al sostegno all’Ucraina.

Questo significa che il programma annuale di emissioni viene costruito considerando il fabbisogno complessivo dell’UE, senza collegare necessariamente ogni singolo EU Bond a una destinazione specifica. Le somme raccolte entrano nel bacino comune e vengono poi utilizzate in base alle esigenze finanziarie dei programmi interessati.

Il piano di finanziamento del secondo semestre 2026 mostra proprio questo funzionamento: la Commissione raccoglie sul mercato le risorse necessarie per NextGenerationEU, SAFE e il sostegno finanziario all’Ucraina, gestendole attraverso un’unica strategia di emissione.

Chi garantisce il rimborso degli EU Bond

Dopo aver visto come l’Unione europea raccoglie capitali sui mercati, resta da capire su quali risorse si basa il rimborso degli EU Bond.

Gli interessi e il capitale dovuti agli investitori costituiscono obblighi diretti e incondizionati dell’Unione europea. A sostenere questa capacità di pagamento concorre anche il quadro previsto dai Trattati: l’articolo 323 del Trattato sul funzionamento dell’UE impone infatti alle istituzioni europee di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per rispettare gli impegni finanziari dell’Unione.

La base finanziaria è rappresentata innanzitutto dal bilancio dell’UE, alimentato dalle risorse proprie europee e dai contributi degli Stati membri. A questa disponibilità si aggiunge un ulteriore margine, definito headroom, che corrisponde alla differenza tra il limite massimo delle risorse che l’Unione può richiedere e quelle effettivamente utilizzate ogni anno dal bilancio.

Questo margine aumenta la capacità dell’UE di far fronte alle proprie passività. Nel caso di NextGenerationEU, il massimale delle risorse proprie è stato infatti innalzato temporaneamente proprio per sostenere il debito contratto per finanziare il programma.

Anche i giudizi delle agenzie di rating riflettono questa struttura finanziaria. A settembre 2026 l’Unione europea dispone di rating AAA da Fitch, Moody’s, Scope, DBRS e KBRA, mentre S&P assegna AA+. Gli outlook riportati dalla Commissione sono stabili.

Il rating sintetizza la valutazione delle agenzie sulla capacità dell’emittente di rispettare i propri obblighi finanziari. Come ogni giudizio di credito, può comunque essere modificato in futuro se cambiano le condizioni economiche, istituzionali o finanziarie dell’Unione.

Gli EU Bond non sono debito italiano Quando si acquista un EU Bond, l’emittente non è la Repubblica italiana, ma l’Unione europea attraverso la Commissione. Il rimborso dipende quindi dal bilancio europeo e dai meccanismi previsti a livello UE, non dalle sole finanze pubbliche di un singolo Stato membro.

Differenze tra EU Bond e BTP: che cosa cambia

Un BTP rappresenta debito della Repubblica italiana. Un EU Bond rappresenta invece debito dell’Unione europea.

Questa differenza modifica il rischio di credito attribuito all’emittente e porta il mercato a richiedere rendimenti differenti.

CARATTERISTICA EU BOND BTP Emittente Unione europea attraverso la Commissione Repubblica italiana Fonte di rimborso Bilancio UE e meccanismi di garanzia previsti Finanze pubbliche italiane Valuta Euro Euro Rating dell’emittente Tra AAA e AA+ a seconda dell’agenzia Dipende dal rating attribuito all’Italia Scadenze Fino a 30 anni nelle emissioni benchmark Ampia curva fino alle scadenze molto lunghe Mercato secondario Presente su mercati europei e piattaforme istituzionali MOT e mercati internazionali

L’elevata qualità creditizia dell’Unione europea permette in genere agli EU Bond di offrire rendimenti inferiori rispetto ai titoli di emittenti considerati più rischiosi. La differenza, però, varia nel tempo perché i rendimenti obbligazionari cambiano insieme ai tassi di interesse e alle condizioni di mercato.

Il rating misura l’emittente, non il rendimento Il rating più elevato attribuito all’Unione europea indica una diversa valutazione del rischio di credito rispetto all’Italia. Questo non significa però che l’EU Bond sia sempre più conveniente: rendimento, durata, prezzo di acquisto e condizioni di mercato restano elementi da confrontare prima dell’investimento.

Quanto rendono gli EU Bond

Gli EU Bond hanno un proprio prezzo di mercato e il rendimento dipende dalla scadenza scelta. A parità di emittente, infatti, titoli con durate diverse possono offrire rendimenti differenti, perché cambia il periodo per il quale l’investitore espone il proprio capitale alle variazioni dei tassi.

L’asta del 31 agosto 2026 mostra bene questa differenza. L’EU Bond con scadenza a ottobre 2031 è stato collocato con un rendimento medio del 3,246%. Salendo di durata, il titolo con scadenza a dicembre 2036 ha registrato il 3,689%, mentre quello con scadenza a dicembre 2040 è arrivato al 4,013%.

La maggiore durata comporta anche una sensibilità più elevata ai movimenti dei tassi. Se i rendimenti di mercato salgono dopo l’emissione, il prezzo delle obbligazioni già in circolazione tende a scendere e, in genere, il movimento è più ampio sui titoli con scadenza più lontana.

Per questo il rating elevato dell’UE contribuisce a contenere il rischio di credito, ma non elimina il rischio di prezzo: chi vende un EU Bond prima della scadenza può trovarsi a farlo a un valore inferiore rispetto a quello pagato inizialmente.

I NextGenerationEU Green Bond

Accanto agli EU Bond utilizzati nell’ambito del sistema di finanziamento unificato, esiste anche una categoria con una destinazione più specifica delle risorse: i NextGenerationEU Green Bond.

Attraverso questi titoli la Commissione può raccogliere fino al 30% dei fondi di NextGenerationEU, destinando le somme a spese ambientali ammissibili previste nei piani nazionali di ripresa e resilienza. Il primo green bond NGEU è stato collocato nell’ottobre 2021.

La differenza rispetto a un EU Bond ordinario riguarda quindi soprattutto l’utilizzo dei capitali raccolti e il sistema con cui queste spese vengono monitorate e rendicontate. Dal punto di vista finanziario, il titolo resta comunque un’obbligazione emessa dall’Unione europea.

Un esempio è l’EU NextGenerationEU Green Bond 2,75% con scadenza a febbraio 2033, negoziato anche sul MOT di Borsa Italiana. Il 21 settembre 2026 il titolo quotava intorno a 95 e presentava un rendimento effettivo lordo vicino al 3,6%.

Come vengono collocati gli EU Bond

Per portare gli EU Bond sul mercato, la Commissione utilizza due modalità di collocamento:

Le aste; Le emissioni sindacate.

A queste due principali modalità si aggiungono, più occasionalmente, i collocamenti privati, utilizzati soprattutto per operazioni di importo contenuto. La scelta dipende dalle caratteristiche dell’operazione e dalle condizioni di mercato.

Nelle aste, gli EU Primary Dealer, cioè le banche e le istituzioni finanziarie autorizzate dalla Commissione europea a partecipare direttamente alle emissioni di debito dell’UE, presentano le proprie richieste secondo il calendario pubblicato dalla Commissione.

Accanto alle aste vengono utilizzati anche i collocamenti sindacati. In questo caso la Commissione affida l’operazione a un gruppo di banche, che raccolgono gli ordini degli investitori e distribuiscono i titoli sul mercato.

A collegare le due modalità è la rete degli EU Primary Dealer, che dal luglio 2026 comprende 36 istituzioni finanziarie. Attraverso questa struttura la Commissione può gestire emissioni di dimensioni elevate e rivolgersi a una platea ampia di investitori, con un sistema sempre più simile a quello utilizzato dai principali emittenti sovrani.

Un risparmiatore può comprare EU Bond?

Gli EU Bond già emessi possono essere acquistati anche dagli investitori retail attraverso le banche e i broker che consentono l’accesso alle obbligazioni disponibili sul mercato secondario. Inoltre, l’aumento delle emissioni ha ampliato la liquidità del mercato e questi titoli sono presenti anche nei portafogli di fondi obbligazionari ed ETF.

Alcune emissioni sono negoziate direttamente sul MOT di Borsa Italiana, come il già citato NextGenerationEU Green Bond 2,75% 2033. L’investitore può quindi cercare il titolo attraverso il relativo ISIN e controllare prezzo e rendimento prima dell’acquisto.

Il risultato finale dipenderà dalla quotazione pagata. Una cedola elevata acquistata sopra 100 può produrre un rendimento inferiore al tasso nominale, mentre un titolo acquistato sotto la pari aggiunge al flusso degli interessi anche la differenza che si recupera attraverso il rimborso a 100 alla scadenza.

La scelta non è solo tra UE e Italia EU Bond e BTP possono avere emittenti, rating e mercati di riferimento diversi, ma per il risparmiatore conta anche la singola obbligazione scelta. Scadenza, prezzo, rendimento effettivo, liquidità sul mercato secondario e fiscalità possono cambiare molto anche tra titoli apparentemente simili.

Perché gli EU Bond stanno assumendo un peso maggiore

Nel 2026 la Commissione programma 100 miliardi di emissioni nella prima metà dell’anno e altri 80 miliardi nella seconda, arrivando così a 180 miliardi. Le nuove linee del secondo semestre possono coprire scadenze comprese tra tre e trent’anni.

La crescita delle emissioni amplia la curva dei rendimenti dell’Unione e aumenta la quantità di titoli utilizzabili dagli investitori come attività obbligazionarie di elevata qualità creditizia denominate in euro.

Anche l’infrastruttura finanziaria si sta sviluppando. Eurex ha introdotto nel 2025 futures basati sugli EU Bond decennali e nel 2026 ha proseguito il programma destinato ad aumentarne la liquidità.

Gli EU Bond stanno quindi assumendo una funzione che va oltre il finanziamento del Recovery Fund. L’Unione raccoglie ormai capitali per programmi differenti attraverso una struttura comune e con emissioni distribuite lungo numerose scadenze.

Va però mantenuta e ribadita una distinzione importante. Gli EU Bond esistono già e sono titoli emessi direttamente dall’Unione europea per finanziare programmi comuni. Gli Stati membri continuano però ad avere ciascuno il proprio debito pubblico nazionale.

Gli Eurobond di cui si discute da anni in ambito politico rappresenterebbero invece un passo diverso: prevederebbero una forma permanente di condivisione del debito tra i Paesi europei. Gli EU Bond attuali, quindi, costituiscono già debito comune dell’Unione, ma non sostituiscono né unificano i debiti pubblici dei singoli Stati membri.