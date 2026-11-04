Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Frazionale ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,52%.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 100,26, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 111,65. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 96,47.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```