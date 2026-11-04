Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Frazionale ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,52%.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 100,26, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 111,65. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 96,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)