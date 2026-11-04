Europa accelera, Milano trainata dalle banche

(Teleborsa) - Piazza Affari, trainata dalle banche
, accelera con le altre principali borse europee.
Nonostante il clima di diffuso ottimismo, gli investitori restano cauti e intenti a valutare le implicazioni sull'agenda Trump della netta vittoria dei Democratici
in entrambe le camere del Congresso. Restano infatti i dubbi su un possibile cambiamento delle politiche economiche americane, con particolare riferimento agli ingenti investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale
.
Parallelamente, rimane l'attenzione sui segnali provenienti dal fronte macro
: l'inflazione nell'Eurozona
ha accelerato a ottobre, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni
, spinta soprattutto dal rincaro dell'energia. Secondo i dati diffusi da Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo nei 21 Paesi che adottano la moneta unica è salito al 4% su base annua
, rispetto al 3,8% di settembre, in linea con le attese degli analisti. L'inflazione di fondo
, che esclude le componenti più volatili di alimentari ed energia, è rimasta invece stabile al 2,5%
, anch'essa in linea con le previsioni.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,85%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +110 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,42%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
buona performance per Francoforte
, che cresce dell'1,48%, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dell'1,14%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,44%.
A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+2,28%), che raggiunge i 51.078 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 53.739 punti.
In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap
(+1,6%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,7%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unicredit
(+4,96%), Intesa Sanpaolo
(+4,91%), BPER Banca
(+4,63%) e Buzzi
(+4,49%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -3,76%.
In rosso Prysmian
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%.
Spicca la prestazione negativa di Leonardo
, che scende del 2,03%. Fincantieri
scende dell'1,74%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Banco Desio
(+5,30%), Cementir
(+5,14%), TXT E-solutions
(+4,14%) e Credem
(+4,12%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -3,27%.
Fiacca BF
, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.