Milano 14:29
51.078 +2,28%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:29
10.815 +1,66%
Francoforte 14:29
26.307 +1,71%

Europa accelera, Milano trainata dalle banche

Occhi su mid-term, trimestrali e macro

Commento, Finanza, Spread
Europa accelera, Milano trainata dalle banche
(Teleborsa) - Piazza Affari, trainata dalle banche, accelera con le altre principali borse europee.

Nonostante il clima di diffuso ottimismo, gli investitori restano cauti e intenti a valutare le implicazioni sull'agenda Trump della netta vittoria dei Democratici in entrambe le camere del Congresso. Restano infatti i dubbi su un possibile cambiamento delle politiche economiche americane, con particolare riferimento agli ingenti investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Parallelamente, rimane l'attenzione sui segnali provenienti dal fronte macro: l'inflazione nell'Eurozona ha accelerato a ottobre, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni, spinta soprattutto dal rincaro dell'energia. Secondo i dati diffusi da Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo nei 21 Paesi che adottano la moneta unica è salito al 4% su base annua, rispetto al 3,8% di settembre, in linea con le attese degli analisti. L'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili di alimentari ed energia, è rimasta invece stabile al 2,5%, anch'essa in linea con le previsioni.

Forex, materie prime e tassi


L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,85%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%.

Lieve calo dello spread, che scende a +110 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,42%.

Gli indici


Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,48%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell'1,14%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,44%.

A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,28%), che raggiunge i 51.078 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share, che arriva a 53.739 punti.

In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,6%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star (+0,7%).

I migliori e i peggiori a Piazza Affari


Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+4,96%), Intesa Sanpaolo (+4,91%), BPER Banca (+4,63%) e Buzzi (+4,49%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -3,76%.

In rosso Prysmian, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%.

Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende del 2,03%.

Fincantieri scende dell'1,74%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banco Desio (+5,30%), Cementir (+5,14%), TXT E-solutions (+4,14%) e Credem (+4,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico, che ottiene -3,27%.

Fiacca BF, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.
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