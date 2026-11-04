Madrid: calo per ACS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios, con una flessione del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di costruzioni spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di ACS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 89,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 93,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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