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Midterm: l'onda blu travolge l'America di Trump, Camera e Senato ai Dem

Trump, "accetterò risultati voto" ma su Truth arriva la frecciatina: "Mr.Veto"

Economia
Midterm: l'onda blu travolge l'America di Trump, Camera e Senato ai Dem
(Teleborsa) - Una bocciatura sonora che era nell'aria ma adesso è nero su bianco: gli elettori hanno di fatto cassato i primi due anni del presidente Trump, scegliendo il cambiamento con la consegna ai democratici la Camera e il Senato. Non solo, espugnati anche Stati roccaforte dei repubblicani come il Texas e il Kansas.

Trump travolto dall"onda blu"


Presidente Usa, dunque, con le mani parzialmente "legate" per i prossimi due anni. Non tarda ad arrivare il commento: "Il mio messaggio è: congratulazioni ai democratici, non vediamo l'ora di lavorare con voi", ha detto il presidente, assicurando che avrebbe accettato i risultati del voto. Trump ha seguito lo spoglio dalla East Room della Casa Bianca con i suoi fedelissimi. Mentre lo spoglio era in corso ma già si capiva che sarebbe stata una serata negativa per i repubblicani il presidente ha espresso la sua frustrazione su X: "Se il mio nome fosse stato sulla scheda avrei vinto a valanga".

Obama celebra la vittoria dei dem


"Gli americani hanno inviato un messaggio chiaro: desiderano una politica che unisca anziché dividere e leader capaci di offrire soluzioni concrete", ha detto Barack Obama celebrando la vittoria dei democratici. "Questi risultati sono stati possibili perché si sono fatti avanti candidati eccezionali", ha messo in evidenza. "Sebbene a questa amministrazione restino ancora due anni di mandato, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti laddove ne abbiamo il potere, evitare ulteriori danni e gettare le basi per il futuro", ha detto ancora l'ex presidente degli Stati Uniti.
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