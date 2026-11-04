Midterm: l'onda blu travolge l'America di Trump, Camera e Senato ai Dem

(Teleborsa) - Una bocciatura sonora
che era nell'aria ma adesso è nero su bianco:
gli elettori hanno di fatto cassato i primi due anni
del presidente Trump, scegliendo il cambiamento con la consegna ai democratici la Camera e il Senato. Non solo, espugnati anche Stati roccaforte dei repubblicani come il Texas e il Kansas.
Trump travolto dall"onda blu"
Presidente Usa, dunque, con le mani parzialmente "legate"
per i prossimi due anni. Non tarda ad arrivare il commento: "Il mio messaggio è: congratulazioni ai democratici, non vediamo l'ora di lavorare con voi",
ha detto il presidente, assicurando che avrebbe accettato i risultati del voto. Trump ha seguito lo spoglio dalla East Room della Casa Bianca con i suoi fedelissimi. Mentre lo spoglio era in corso ma già si capiva che sarebbe stata una serata negativa per i repubblicani il presidente ha espresso la sua frustrazione su X: "Se il mio nome fosse stato sulla scheda avrei vinto a valanga". Obama celebra la vittoria dei dem"Gli americani hanno inviato un messaggio chiaro: desiderano una politica che unisca anziché dividere e leader capaci di offrire soluzioni concrete",
ha detto Barack Obama c
elebrando la vittoria dei democratici. "Questi risultati sono stati possibili perché si sono fatti avanti candidati eccezionali", ha messo in evidenza. "Sebbene a questa amministrazione restino ancora due anni di mandato, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti laddove ne abbiamo il potere, evitare ulteriori danni e gettare le basi per il futuro",
ha detto ancora l'ex presidente degli Stati Uniti.