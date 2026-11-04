New York: Mosaic in rally
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di fertilizzanti, che tratta in rialzo del 14,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mosaic rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Mosaic perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 19,29 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 21,91. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 17,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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