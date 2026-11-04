New York: sell-off per Fidelity National Information Services

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento , che soffre con un calo del 21,98%.



La tendenza ad una settimana di Fidelity National Information Services è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Fidelity National Information Services mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,91 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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