SILVER del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario dell'argento si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,02. Prima resistenza a 52,72. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)