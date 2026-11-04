Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

SILVER del 3/11/2026

Finanza
SILVER del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario dell'argento si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,02. Prima resistenza a 52,72. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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