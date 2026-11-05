Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Piccolo spunto rialzista per il cross Euro / Dollaro USA, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1257, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1183. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1331.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```