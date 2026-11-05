Attese positive per Traton

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brillante rialzo per Traton , parte del MDAX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,29%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 33,02 Euro, Traton è molto appetibile con stop loss impostato a quota 30,8 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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